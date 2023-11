L'operato del personale di terra è uno dei tanti tasselli necessari per far volare gli aerei. Keystone

Swiss ha interrotto le trattative salariali riguardo agli stipendi 2024 del personale di terra.

Lo afferma SEV-GATA, il sindacato del comparto, deplorando il fatto che la direzione della compagnia aerea voglia procedere in modo unilaterale a ritocchi che, stando ai rappresentanti dei lavoratori, non compensano nemmeno l'inflazione, malgrado un 2023 che si prospetta da record sul fronte degli utili.

«Anche i dipendenti meritano di condividere l'attuale successo, perché hanno fatto sacrifici durante la pandemia di coronavirus con un contratto collettivo di lavoro (CCL) di crisi», afferma il presidente di SEV-GATA Philipp Hadorn, citato in un comunicato. «Un aumento di stipendio dignitoso per il 2024 sarebbe quindi anche un'espressione di ringraziamento, di rispetto e di doveroso apprezzamento per il nostro fedele personale».

Poco prima della diffusione della nota di SEV-GATA Swiss aveva annunciato un nuovo CCL concernente il personale di cabina, frutto di trattative con il sindacato Kapers. Fra le altre cose, l'intesa prevede un aumento di salario di 400 franchi al mese.

hm, ats