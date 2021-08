"Abbiamo ottenuto un risultato solido nella prima metà del 2021", ha affermato Patrick Frost, direttore generale di Swiss Life, citato in un comunicato diramato stamani. (Immagine d'archivio del 2019) Keystone

L'assicuratore Swiss Life ha chiuso il primo semestre del 2021 con risultati solidi e superiori alle attese degli analisti.

Nei primi sei mesi dell'anno, il gruppo zurighese ha incassato premi lordi per 10,88 miliardi di franchi, in calo del 7% in valuta locale rispetto al primo semestre 2020.

Il risultato operativo ha raggiunto gli 876 milioni di franchi, in crescita del 14,5%, e l'utile netto i 618 milioni di franchi (+15,1%).

«Abbiamo ottenuto un risultato solido nella prima metà del 2021», ha affermato Patrick Frost, direttore generale (Ceo) del principale assicuratore vita svizzero, citato in un comunicato diramato stamani.

La performance dell'assicuratore risulta generalmente migliore delle proiezioni degli analisti interpellati dall'agenzia di stampa finanziaria AWP.