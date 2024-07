Moneyland.ch è attiva in particolare nei confronti in ambito finanziario. Keystone

Swiss Marketplace Group (SMG) si espande ulteriormente: la società attiva nei mercati online acquisisce il servizio di confronto web Moneyland.ch.

SDA

Insieme al portale FinanceScout24 l'unità rilevata costituirà in futuro il comparto finanza e assicurazioni di SMG, fa sapere l'impresa in un comunicato odierno. Il marchio e la piattaforma saranno mantenuti. Anche i dipendenti rimarranno al loro posto. Moneyland.ch continuerà a offrire confronti finanziari, calcolatori e altri contenuti editoriali. Il fondatore della società, Benjamin Manz, rimarrà direttore della piattaforma attiva dal 2013.

SMG considera la realtà rilevata come un'aggiunta ideale alla sua offerta. Da parte sua Moneyland.ch potrà beneficiare dell'esperienza digitale, della rete, della portata e della notorietà delle piattaforme consolidate di SMG. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'acquisizione.

SMG è una joint venture creata nel novembre 2021 in cui sono riuniti noti siti online come Homegate, Ricardo, Immostreet.ch, Tutti.ch e Autoscout24. La ditta è di proprietà dei gruppi elvetici TX Group, Ringier e La Mobiliare, nonché della società d'investimento americana General Atlantic. Nel 2023 ha generato un fatturato di circa 280 milioni di franchi. A medio termine i proprietari hanno l'intenzione di quotare la società in borsa.

hm, ats