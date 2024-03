Homegate figura fra i numerosi marchi gestiti da Swiss Marketplace Group. Keystone

Taglio occupazionale in vista presso Swiss Marketplace Group (SMG), entità che riunisce varie piattaforme svizzere di annunci online: entro il 2026 verranno eliminati 80 impieghi, ha indicato oggi la società.

Circa 40 licenziamenti potrebbero essere pronunciati già in aprile, sebbene l'azienda affermi di preferire la fluttuazione naturale. A ogni dipendente interessato sarà offerto un piano sociale. La riduzione dell'organico fa parte di una serie di misure volte a risparmiare decine di milioni di franchi, da destinare poi a non meglio precisate iniziative di crescita.

SMG è una joint venture creata nel novembre 2021 in cui sono riuniti noti siti online come Homegate, Ricardo, Immostreet.ch, Tutti.ch e Autoscout24. La società è di proprietà dei gruppi elvetici TX Group, Ringier e La Mobiliare, nonché della società d'investimento americana General Atlantic.

Due settimane or sono, durante la presentazione dei conti di TX Group, è stato comunicato che gli azionisti di SMG intendono far sbarcare in borsa la loro creatura. Non è ancora stato stabilito però quando ciò avverrà.

Sempre in base alle informazioni fornite da TX Group SMG nel 2023 ha realizzato un fatturato di 279 milioni di franchi, in progressione del 12% rispetto all'anno prima. L'utile a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 244%, attestandosi a 86 milioni.

