Swiss torna a formare piloti, nuove assunzioni nel 2023

Swiss prevede di tornare a formare nuovi piloti – più precisamente 70 – a partire dall'anno prossimo, dopo un blocco delle assunzioni durato due anni. Essi garantiranno le operazioni di volo future della compagnia, si legge in un comunicato divulgato martedì.

La formazione sarà assicurata dalla European Flight Academy (EFA) e durerà due anni. Le sedi saranno Grenchen (SO), Opfikon (ZH) e Goodyear, negli Stati Uniti.

I tirocinanti devono aver completato almeno tre anni di formazione professionale di base oppure essere ammessi a una scuola universitaria professionale o a un'università. Durante questo periodo di istruzione avranno diritto a un sostegno finanziario.

Secondo Swiss, il costo di base di un corso di formazione ammonta a 135'000 franchi. I cittadini svizzeri e chi è in possesso di un permesso di domicilio C UE/AELS potranno detrarre fino a 60'000 franchi come aiuto da parte della Confederazione. Gli stranieri sono invece sovvenzionati fino a un massimo di 36'000 franchi. La compagnia contribuirà da parte sua con rispettivamente 45'000 e 69'000 franchi.

I futuri piloti quindi dovranno sborsare di tasca propria circa 30'000 franchi. Swiss concederà ai candidati un prestito a interessi minimi: una volta completato il corso e a ingresso nella cabina di pilotaggio avvenuto, verrà applicata una detrazione mensile dallo stipendio iniziale.

Da ricordare che, come già noto, la compagnia aerea ingaggerà altri 80 piloti formati nell'ambito del Lufthansa Aviation Training Switzerland (LAT).

