Swiss tornerà a sorvolare lo spazio aereo iraniano a partire da mercoledì, ha indicato oggi la compagnia aerea. Riprenderà inoltre i voli da e per Beirut il 4 maggio.

Secondo Swiss, questa decisione è stata presa in considerazione della ritrovata calma che è stata osservata a Beirut e in Iran.

Dopo aver proceduto a «valutazioni approfondite», Swiss ha concluso che è nuovamente possibile garantire la sicurezza dei voli nelle regioni interessate. La capitale libanese sarà nuovamente servita due volte alla settimana, il martedì e il sabato.

«Continuiamo a seguire da vicino tutti gli sviluppi, in stretto contatto con le autorità competenti in Svizzera e in Medio Oriente», ha aggiunto la compagnia aerea controllata da Lufthansa. «Reagiremo in modo appropriato a qualsiasi sviluppo della situazione attuale. La sicurezza dei nostri equipaggi e dei passeggeri è sempre la nostra massima priorità».

