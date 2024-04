La filiale di Lufthansa paga costi più elevati per carburante e personale. Keystone

Ricavi in aumento, ma redditività in forte calo per Swiss nei primi tre mesi del 2024.

SDA

La compagnia aerea ha registrato un incremento del fatturato su base annua dell'8,1% a 1,2 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo si è più che dimezzato, passando da 78,4 a 30,7 milioni.

Stando a un comunicato odierno, il balzo del volume d'affari è da ricondurre alla progressione dei passeggeri trasportati. Gli aerei della filiale di Lutfhansa hanno infatti accolto a bordo 3,7 milioni di persone (+17%).

Per contro, la redditività ha sofferto una serie di fattori, in primis costi più elevati, sia alla voce carburante sia a quella personale. Da ricordare come Swiss sia uscita dalle cifre rosse, dopo la pandemia, nella prima metà del 2022.

Come previsto, le condizioni di mercato eccezionali per il settore nel periodo immediatamente successivo al Covid si sono deteriorate. Sebbene la domanda rimanga elevata, molte compagnie hanno aumentato ulteriormente la loro capacità.

«Questo ci ha penalizzati», ha spiegato, citato nella nota, il direttore finanziario Markus Binkert. Inoltre, l'attività cargo, che aveva il vento in poppa durante il coronavirus, si è notevolmente indebolita, ha proseguito. Il manager si attende comunque un rimbalzo nei prossimi due trimestri, che comprendono i viaggi per le vacanze pasquali ed estive.

Come noto, Swiss si appresta a vivere dei cambiamenti in posizioni chiave ai vertici. Il CEO Dieter Vranckx lascerà a luglio i posti di comando del vettore per passare alla casa madre Lufthansa: la ricerca del suo successore continua. Lo stesso Binkert, dopo 19 anni, è in partenza e sarà rimpiazzato da Dennis Weber.

bt, ats