La nuova responsabile commerciale di Swiss Heike Birlenbach vuole a lungo termine diminuire i voli su incarico effettuati da terzi, al momento svolti dalle compagnie Helvetic Airways e Air Baltic.

Questa pratica, definita in gergo tecnico «Wet lease», al momento rappresenta circa un terzo dei voli estivi in Europa.

«Al momento abbiamo in servizio un numero elevato di aerei in Wet lease», ha detto la 57enne tedesca, entrata in carica a inizio anno, questa settimana in un incontro stampa alla sede Swiss di Kloten.

Il motivo di questo ricorso ad altre compagnie aeree è da ricercare nei problemi al motore del produttore Pratt & Whitney. In pratica, a causa di tale disguido, alcuni velivoli Swiss non possono venire utilizzati come previsto, ha spiegato Birlenbach.

«Senza Wet lease saremmo obbligati a tagliare diverse tratte continentali. Il tutto avrebbe conseguenze anche sul traffico intercontinentale», ha detto ancora la responsabile commerciale. Stabilità della rete e qualità rimangono al primo posto per Swiss, ha sottolineato.

Fra i clienti Helvetic Airways e Air Baltic sono percepite solo leggermente peggio di Swiss. Il grado di soddisfazione raggiunge infatti il 72%, contro il 76% della compagnia di bandiera.

Per ridurre la dipendenza dal Wet lease

Lo scopo a lungo termine è ad ogni modo quello di ridurre la dipendenza dal Wet lease, anche se sarà impossibile rinunciarvi completamente. Tale prassi permette infatti di compensare le differenze stagionali: «In estate e in inverno abbiamo richieste molto diverse», ha sottolineato Birlenbach.

«In futuro potremmo probabilmente avere solamente un partner Wet lease», e ciò potrebbe accadere dal 2026, a condizione che i problemi di Pratt & Whitney siano risolti. «Helvetic rimarrà anche in futuro partner strategico», ha proseguito Birlenbach, ma «con questo non voglio dire che Air Baltic sarà fuori».

