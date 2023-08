Swissquote è una realtà ben radicata in Svizzera. Keystone

Swissquote ha potuto approfittare dei tassi d'interesse in crescita: nei primi sei mesi dell'anno il gruppo attivo nei servizi finanziari sul web ha visto salire sia i proventi che la redditività, malgrado il perdurare di una bassa attività di negoziazione di titoli.

Stando ai dati diffusi stamani i proventi hanno raggiunto il valore record di 266 milioni di franchi, il 33% in più dello stesso periodo del 2022. L'utile ante tasse è salito a 125 milioni (+38%), mentre il profitto netto si è attestato a 107 milioni (pure +38%).

La progressione dei guadagni è stata realizzata malgrado un forte aumento dei costi (+30% a 138 milioni) sulla scia di maggiori oneri di marketing e di un'espansione dell'organico. Gli sforzi hanno portato a una crescita del 6% del numero dei clienti, che hanno raggiunto 555'000: i loro patrimoni hanno raggiunto il livello da primato di 57 miliardi (+10%).

Visto il buon andamento degli affari, la società rivede al rialzo gli obiettivi per l'insieme dell'anno: la dirigenza si aspetta ora ricavi per 530 milioni di franchi e un risultato prima delle tasse di 250 milioni (in precedenza erano attesi rispettivamente 495 e 230 milioni).

Swissquote si definisce il principale operatore elvetico attivo nell'online banking. Attraverso i suoi server vengono negoziati oltre 3 milioni di prodotti finanziari, dalle azioni alle criptovalute. La società è attiva anche nel settore delle carte di credito, nel leasing e nelle ipoteche. L'impresa ha sede a Gland (VD) e dispone di succursali a Zurigo, Londra, Lussemburgo, Malta, Bucarest, Cipro, Dubai, Singapore e Hong Kong. Il gruppo è stato quotato nel 2000 e dal 2001 la società Swissquote Bank dispone di una licenza bancaria.

