Molte migliaia di lavoratori di Syngenta sono anche in Svizzera. Keystone

Buste paga più pesanti per i 3000 dipendenti di Syngenta attivi in Svizzera: dal prossimo aprile il colosso agrochimico renano (ma in mani cinesi) aumenterà la massa salariale del 2,2%.

La direzione della società e i rappresentanti del personale hanno trovato un accordo in tal senso, ha indicato oggi l'impresa.

Non tutti gli stipendi saliranno nello stesso modo: gli importi saranno a disposizione dei quadri per procedere ad adeguamenti individuali, ha precisato un portavoce all'agenzia Awp. In linea di principio però i salari cresceranno per tutti i collaboratori: l'unica eccezione è rappresentata dagli alti dirigenti. Secondo Syngenta la progressione delle remunerazioni è volta ad attutire il recente forte aumento del costo della vita.

Syngenta è nata nel 2000 dalla fusione delle divisioni agrochimiche dei giganti farmaceutici AstraZeneca e Novartis, ma afferma di avere radici che risalgono nel tempo per 250 anni. Ha sede a Basilea e 59'000 dipendenti attivi in oltre 100 nazioni, per un fatturato che nel 2022 ha raggiunto i 33 miliardi di dollari (31 miliardi di franchi all'epoca). Un tempo quotata alla borsa svizzera, l'impresa è stata rilevata nel 2017 dal gigante cinese ChemChina per 43 miliardi di dollari.

hm, ats