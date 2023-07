Buoni risultati per Tesla. Keystone

Il taglio dei prezzi deciso da Elon Musk non pesa sui conti di Tesla. L'utile del colosso delle auto elettriche sale del 20% nel secondo trimestre a 2,7 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti.

I ricavi sono saliti del 47% a 24,9 miliardi, un balzo che comunque mostra come il fatturato non ha tenuto il passo del boom delle consegne, salite nel periodo fra aprile e giugno dell'83%. I risultati spingono i titoli Tesla a Wall Street, dove arrivano a guadagnare lo 0,60%. Le azioni del colosso delle auto elettriche sono più che raddoppiate dall'inizio dell'anno, dopo un avvio di 2023 difficile fra le incertezze sulla domanda e sull'acquisizione di Twitter da parte di Musk.

«Siamo concentrati nella riduzione dei costi, nello sviluppo di nuovi prodotti che favoriranno la futura crescita e nel generare free cash flow. Le sfide legate a questo periodo incerto non sono finite, ma riteniamo di avere gli ingredienti giusti per il successo di lungo termine», osserva Tesla annunciando i risultati del periodo aprile-giugno, definito il trimestre di 'Supercharging'. Il riferimento è alla scelta di usare i caricatori Tesla da parte di General Motors, Ford e altre case automobilistiche, aprendo di fatto un altro fronte di ricavi per la società. Nei mesi scorsi Musk ha annunciato un susseguirsi di tagli dei prezzi delle auto Tesla con l'obiettivo di spingere la domanda anche a scapito della redditività. Molti analisti hanno accolto i tagli con scetticismo ma, alla fine, Musk sembra aver ottenuto il risultato sperato: un aumento delle consegne e limitate conseguenze sui conti.

SDA