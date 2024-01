Tesla ha una presenza importante in Cina. Keystone

Il costruttore automobilistico americano Tesla ha richiamato 1,6 milioni di veicoli venduti sul mercato cinese per un aggiornamento del software che presenta «rischi per la sicurezza», ha annunciato venerdì l'autorità di regolamentazione del mercato.

Il richiamo ha lo scopo di correggere i difetti del software utilizzato per la guida assistita e per il blocco delle portiere dei veicoli, ha dichiarato l'ente regolatore del mercato (SAMR) in un comunicato.

SDA