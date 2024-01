La Crypto Valley conta ora 1290 società. Keystone

Dopo un 2022 complicato, l'anno scorso la Crypto Valley svizzera si è ripresa. Secondo la società di investimenti CV VC, nel 2023 il numero di aziende è aumentato di quasi il 14%, raggiungendo quota 1290.

L'industria elvetica delle criptovalute si è ormai sviluppata in un ramo multimiliardario, si legge in un rapporto odierno.

Il settore ha come base principale Zugo, ma CV VC include nella Crypto Valley (nome che prende spunto dalla Silicon Valley californiana, centro mondiale dell'alta tecnologia) anche il Liechtenstein e parte della Romandia.

Pure la valutazione delle 50 maggiori società della Crypto Valley ha registrato una forte ripresa nel 2023, più che raddoppiando (+106%) a quasi 383 miliardi di dollari (331 miliardi di franchi al cambio corrente) nel giro di dodici mesi.

Tredici di esse (che vengono definite con l'appellativo di «unicorni") superano il miliardo: fra queste vi sono piattaforme di blockchain come Ethereum, Solana e Cardano. Nel 2022 in tale categoria rientravano solo in nove.

Delle 1290 aziende totali, 1224 provengono dalla Svizzera e 66 dal Liechtenstein. Il maggior numero ha sede a Zugo (512), seguono molto staccati Zurigo (289) e Ginevra (115). Quarto posto per il Ticino, con 61, chiude la top five Vaud (57).

bt, ats