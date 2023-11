Il viaggio con un treno navetta è sempre un'esperienza particolare. Keystone

Modernizzare invece di comprare nuovo, nello spirito dell'economia circolare: è il principio su cui si basa la compagnia ferroviaria BLS, che sta rimettendo a nuovo i treni navetta in uso per trasportare le vetture nel traforo del Lötschberg e in quello del Sempione.

I convogli in questione sono dotati di una locomotiva da una parte e e di un veicolo di comando sul fronte opposto, mentre fra i due estremi sono posizionate le carrozze di carico delle auto, spiega la società in un comunicato odierno. Alcuni dei veicoli di comando hanno più di 50 anni e sono ormai al termine del loro ciclo di vita.

Inoltre la flotta è composta da vagoni di produttori diversi, il che rende la manutenzione alquanto onerosa. Nell'ambito di un progetto eccezionale, BLS ha quindi deciso di modernizzare autonomamente i treni e di trasformare i vagoni della ferrovia urbana (S-Bahn) dismessi in nuovi veicoli di comando. I lavori sono stati effettuati nelle officine di Bönigen (BE).

Anche per le carrozze di carico si impiegherà il materiale esistente, riutilizzando i tetti dei vecchi vagoni. Verrà migliorata l'illuminazione e le sponde di carico saranno dotate di un nuovo sistema idraulico.

Le locomotive Re465 verdi per i treni navetta

D'ora in poi BLS utilizzerà le sue locomotive Re465 verdi per i treni navetta, locomotive che sono già state modernizzate. I nuovi convogli cominceranno a circolare sulla linea del Lötschberg già da metà dicembre, mentre al Sempione i nuovi treni per auto entreranno in funzione nel 2026.

Nei prossimi tre anni BLS convertirà gradualmente altri vecchi treni navetta, che grazie alla modernizzazione potranno essere impiegati per i successivi 20 anni. Il tutto, spiega la BLS, nell'ambito di una gestione oculata delle risorse e nello spirito dell'economia circolare.

Nata nel 1906 come Bern-Lötschberg–Simplon per fare concorrenza all'asse del San Gottardo, l'impresa (dal 2006, dopo alcune fusioni, chiamata solo BLS) figura fra le principali aziende di trasporto in Svizzera.

Con i suoi circa 3700 dipendenti (attivi in 700 diverse professioni) gestisce in particolare la rete celere di Berna, la seconda del paese dopo la S-Bahn zurighese. L'offerta comprende comunque anche altri treni e autobus, come pure battelli (sui laghi di Thun e Brienz). Con la filiale BLS Cargo il gruppo svolge anche un ruolo importante nel traffico merci. La società è controllata per circa il 56% dal canton Berna e per il 22% dalla Confederazione.

hm, ats