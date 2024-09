Tupperware sull'orlo del fallimento. Ha centinaia di milioni di dollari di debiti

Da qualche tempo le azioni Tupperware sono in forte calo. Keystone

Il marchio di culto Tupperware si trova in gravi difficoltà finanziarie. Secondo quanto riportato dai media internazionali, l'azienda - nota per i suoi contenitori ermetici - potrebbe dichiarare bancarotta già questa settimana.

dmu Dominik Müller

Lo storico marchio è alle prese con debiti per oltre 700 milioni di dollari.

Un cambio di gestione nel 2023 non è riuscito a risolvere i problemi finanziari dell'azienda. Mostra di più

È difficile immaginare una famiglia senza i colorati contenitori per la conservazione degli alimenti del produttore statunitense Tupperware.

I recipienti di plastica hanno iniziato la loro ascesa verso la notorietà negli anni '50, quando casalinghe appassionate vendevano la loro merce ad amici e conoscenti durante i cosiddetti «Tupperware party».

La promessa del marchio: il cibo contenuto nelle scatole ermetiche si sarebbe mantenuto fresco a lungo.

Ora però la storia di successo di Tupperware sembra volgere al termine.

Stando a quanto riportato da diversi media internazionali, l'azienda di lunga data è sull'orlo dell'insolvenza. Secondo un articolo di «Bloomberg», Tupperware potrebbe chiedere la protezione dei creditori già questa settimana.

I preparativi per la richiesta sono il risultato di lunghe trattative con i finanziatori per debiti di oltre 700 milioni di dollari. Tupperware stessa non ha ancora commentato la questione.

I dipendenti colpiti sono circa 12'000

Fondata nel 1946 da Earl Silas Tupper, la società è da tempo alle prese con notevoli problemi finanziari. Anche un breve aumento delle vendite durante la pandemia di Covid non è riuscito a fermare la tendenza al ribasso a lungo termine.

Già a marzo Tupperware ha segnalato un'imminente carenza di liquidità e ha espresso dubbi sulla futura redditività dell'azienda.

Nel 2023 Tupperware ha tentato di cambiare rotta con una nuova nomina nel consiglio di amministrazione. Laurie Ann Goldman è subentrata nel ruolo di CEO a Miguel Fernandez, che era entrato in carica solo nel 2020.

Nonostante questo cambiamento, le difficoltà finanziarie sono continuate a peggiorare.

Attualmente l'azienda impiega 12'000 persone in tutto il mondo.