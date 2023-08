Buon primo semestre per TX Group. Keystone

Nel primo semestre il gruppo mediatico TX Group ha visto crescere sia utile che fatturato su base annua. Particolarmente bene hanno fatto i rami pubblicitari e le piattaforme di commercio online.

Per quel che riguarda il fatturato, la parte del leone l'hanno fatta «20 Minuten» e «Tages-Anzeiger», oltre a portali come Ricardo e Homegate. Nei primi sei mesi l'incremento è stato del 3,3% a 460,5 milioni di franchi, si legge in un comunicato odierno.

Il gruppo ha globalmente migliorato anche i guadagni e a livello operativo l'EBIT è passato da 3,7 milioni a 21,4 milioni di franchi. L'utile è salito dal canto suo da un milione a 13,7 milioni.

Come di consueto, TX Group non formula previsioni concrete per l'anno in corso.

gab