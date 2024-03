UBS si porta avanti nel suo processo di regolare le pendenze relative a Credit Suisse. Keystone

UBS e la società d'investimento americana Apollo hanno raggiunto un accordo relativo ai prodotti cartolarizzati che Credit Suisse aveva venduto all'impresa statunitense.

La cessione era stata messa in forse in seguito alla fusione delle due grandi banche elvetiche.

Nell'ambito dell'intesa, Apollo avrà accesso a linee di finanziamento di 8 miliardi di dollari da parte di UBS, ha indicato oggi l'istituto. Per la banca questo conclude lo scorporo dei cosiddetti Securitised Products Group (SPG): si trattava di ridurre le attività a rischio.

«Siamo soddisfatti di questo accordo», commenta il Ceo di UBS Sergio Ermotti, citato in un comunicato. «Mentre realizziamo i nostri piani di integrazione, questo è un altro esempio della nostra costante attenzione a lavorare con i clienti e le controparti per liberare capitale dalle attività non essenziali, riducendo così i costi e la complessità», aggiunge il 63enne.

