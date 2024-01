Gail Kelly Keystone

Il Consiglio di amministrazione di UBS proporrà l'elezione di Gail Kelly come nuovo membro all'Assemblea generale annuale del 24 aprile. Kelly sostituirà Dieter Wemmer, che ha deciso di non candidarsi alla rielezione.

Gail Kelly, 67 anni, è una leader riconosciuta nel settore dei servizi finanziari e la sua carriera di dirigente dura da oltre 35 anni. È stata a capo della St. George Bank (2002-2007) e della Westpac Bank Corporation (2008-2015). È stata inoltre consulente del CEO di UBS e del team di gestione tra il 2016 e il 2023.

Nel comunicato stampa, Colm Kelleher, presidente del consiglio di amministrazione della banca, sottolinea la «reputazione eccezionale» dell'australiana, una figura nota che ha gestito con successo una fusione, e «una delle voci più influenti nel settore finanziario della regione Asia-Pacifico».

Da parte sua, Dieter Wemmer ha annunciato che non si candiderà per la rielezione nel Consiglio di amministrazione, di cui è entrato a far parte nel 2016 e di cui è attualmente il membro più longevo. Nei suoi otto anni di permanenza nel Consiglio, ha fatto parte del Comitato rischi, del Comitato governance e nomine, del Comitato retribuzioni e del Comitato di revisione.

buc