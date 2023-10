UBS conclude un accordo esplosivo con lo sceicco del Qatar

Lo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani nel 2012, quando fu nominato premier del Qatar. IMAGO/TT

UBS aumenta da 6 a 9 miliardi il prestito esistente a uno sceicco del Qatar. La notizia è esplosiva anche perché il Qatar è considerato un importante finanziatore di Hamas.

Hai fretta? blue News riassume per te UBS avrebbe concesso un prestito di 9 miliardi allo sceicco qatariota Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

Il responsabile sarebbe il top manager Iqbal Khan, che ha stretti legami con gli sceicchi del Qatar.

L'Emirato del Qatar era uno dei principali investitori del defunto CS.

Il Qatar è anche considerato un importante finanziatore di Hamas. Questa organizzazione, classificata dall'UE e dagli USA come terroristica, ha un ufficio politico nella capitale del Qatar. Mostra di più

Il fatto che una banca conceda una linea di credito di 9 miliardi di dollari a una persona è già notevole. Il fatto che questa sia uno sceicco del Qatar e che essa possa attingere questi soldi, se lo desidera, da UBS stupisce gli esperti ancora di più.

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, abbreviato HBJ, è il beneficiario della transazione, resa pubblica dalla rivista economica «Bloomberg», che fa riferimento a fonti anonime. Si presume che HBJ avesse già un prestito di 6 miliardi dal Credit Suisse, che ha riscattato con la nuova linea di credito.

Gli esperti sono stupiti da questa serie di rischi, ma sul «Blick» dichiarano di essere convinti che lo sceicco abbia fornito garanzie sufficienti, ad esempio azioni, investimenti in aziende o immobili.

Il Qatar è un donatore di Hamas

Dal canto suo, UBS non commenta. In qualità di gestore patrimoniale, la grande banca si impegna a mantenere il segreto. Un esperto sospetta però che l'UBS abbia addirittura voluto che l'accordo diventasse pubblico, per dimostrare a che livello si è trovata come superbanca dopo l'integrazione di Credit Suisse.

Il portale di notizie «Inside Paradeplatz» ha una visione critica del prestito allo sceicco. Ricorda il fatto, confermato da molti media, che il Qatar, e in particolare il suo capo di Stato, è uno dei principali finanziatori di Hamas. L'Emiro del Qatar è un cugino di HBJ, che è stato premier e ministro degli esteri dell'Emirato fino al 2013.

Hamas ha ufficialmente una sede politica nella capitale del Qatar, Doha. A causa delle sue buone relazioni con Hamas, che è classificata come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, l'Emirato del Qatar funge da mediatore. In questo ruolo, ha contribuito al rilascio di diversi ostaggi israeliani.

Rischio finanziario o «solo» reputazionale?

Ma così UBS si mette in una posizione delicata fornendo denaro ai finanziatori di Hamas. Ne è convinto «Inside Paradeplatz».

Iqbal Khan, capo della gestione patrimoniale della banca elvetica, è l'autore dell'accordo. Ha ottimi rapporti con HBJ e altre persone super ricche dell’emirato. «Indide Paradeplatz» si riferisce a diverse transazioni in perdita che Khan aveva architettato mentre era ancora dipendente di CS.

Ma UBS è certamente consapevole dell'attenzione con cui l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri osserva un affare di questa portata, spiega al «Blick» un analista della banca cantonale.