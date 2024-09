Il momento rimane favorevole per l'economia svizzera. Keystone

UBS corregge leggermente al rialzo le stime sulla crescita dell'economia svizzera.

SDA

Gli esperti della maggiore banca elvetica prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) aumenterà del +1,4% quest'anno, a fronte del +1,3% stimato in precedenza. Al netto degli eventi sportivi la progressione sarà del +1,0% (contro +0,9% ipotizzato prima).

Se negli ultimi trimestri l'economia elvetica è stata caratterizzata da una dicotomia – consumi solidi, industria debole – di recente anche il settore secondario ha fornito impulsi alla crescita, osservano gli economisti di UBS in un'analisi pubblicata mercoledì.

È però soprattutto il comparto dei prodotti farmaceutici ad aiutare l'industria manifatturiera a compiere passi avanti a livello di esportazioni.

Per quanto riguarda il 2025 l'istituto scommette su un incremento del Pil del +1,5% (dato confermato), che sale al +1,7% al netto degli eventi sportivi (era +1,6% nella precedente valutazione).

Invariati sono i pronostici per l'inflazione, attesa all'1,2% per l'anno in corso e all'1,0% per i dodici mesi successivi.

Secondo gli analisti sono attualmente visibili effetti di secondo impatto, come le richieste salariali da parte dei lavoratori, ma il loro influsso è moderato: si tratta di effetti che potrebbero rivelarsi persistenti nei prossimi trimestri, ma che alla fine dovrebbero attenuarsi, concludono gli specialisti.

hm, ats