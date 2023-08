Sergio Ermotti è soddisfatto di quanto raggiunto. Keystone

UBS sta lavorando con forza al suo progetto, per raggiungere una posizione di forza che andrà a beneficio dell'intera piazza finanziaria: è il pensiero del Ceo Sergio Ermotti, nel giorno in cui la società ha presentato i tanto attesi conti trimestrali.

«A due mesi e mezzo dalla chiusura dell'acquisizione di Credit Suisse, non sprechiamo tempo per creare vero valore per tutti i nostri stakeholder» – letteralmente portatori di interesse: termine che include azionisti, clienti, dipendenti, ecc. – «da una delle fusioni bancarie più grandi e complesse della storia», afferma il presidente della direzione, citato nel comunicato diffuso di primo mattino.

«Stiamo riconquistando la fiducia dei clienti, riducendo i costi e intraprendendo le azioni necessarie per realizzare economie di scala che ci permetteranno di focalizzare meglio le nostre risorse e indirizzare gli investimenti per la crescita futura», prosegue il dirigente che ha assunto la guida operativa del gruppo il 5 aprile (dopo essere già stato Ceo dal novembre 2011 all'ottobre 2020).

«Questa combinazione rafforzerà la nostra posizione globale come azienda di primo piano: una di cui il nostro mercato svizzero può essere orgoglioso», si dice convinto il 63enne. «Siamo onorati da questo compito e dalla responsabilità che ci è stata affidata».

