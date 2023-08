Il Consiglio federale è soddisfatto dell'accordo raggiunto tra le parti sociali del settore bancario, UBS e Credit Suisse. Keystone

Il Consiglio federale deplora i licenziamenti decisi in seguito all'acquisizione di Credit Suisse (CS) da parte di UBS.

Dietro ogni taglio di un posto di lavoro ci sono persone e famiglie, si legge in una dichiarazione scritta del governo. In totale in Svizzera saranno soppressi 3000 posti.

L'esecutivo ricorda le sue aspettative, formulate in marzo, secondo le quali occorre cercare soluzioni socialmente accettabili per la riduzione dei posti di lavoro e rispettare gli obblighi esistenti. I piani di UBS sono in linea con le aspettative iniziali del Consiglio federale.

Il Governo è soddisfatto dell'accordo raggiunto tra le parti sociali del settore bancario, UBS e CS. L'Esecutivo le ringrazia «per aver assunto in modo responsabile il loro ruolo» e per il loro continuo sostegno al processo di integrazione delle due banche.

su, ats