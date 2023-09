Le ultime rivelazioni dimostrano che le banche svizzere hanno continuato ad accettare denaro da persone vicine a Putin anche dopo l'inizio della guerra, ha detto Balthasar Glättli. (Foto d'archivio) Keystone

I Verdi chiedono che la Svizzera si unisca immediatamente alla task force internazionale per rintracciare il denaro degli oligarchi russi. Le sanzioni contro la Russia, a causa dell'invasione militare dell'Ucraina, non sono sufficientemente applicate, sostengono.

In questo modo, la Svizzera starebbe ostacolando un approccio europeo unito contro la guerra di aggressione di Putin. Solo aderendo alla task force Repo, volta a contrastare le élite russe e altre entità che continuano a consentire l'economia di guerra di Putin e a trarne profitto, si potrebbe garantire che la Svizzera non serva più come rifugio e porto sicuro per gli oligarchi russi e il loro denaro, hanno detto in una conferenza stampa oggi a Berna.

Il presidente del partito Balthasar Glättli ha sottolineato quello che considera il ruolo inglorioso della Svizzera: finora sono stati bloccati solo 7,5 miliardi di franchi appartenenti agli oligarchi russi in Svizzera, a fronte di un totale che si stima tra i 150 e i 200 miliardi di franchi.

Le ultime rivelazioni dimostrano che le banche svizzere hanno continuato ad accettare denaro da persone vicine a Putin anche dopo l'inizio della guerra, ha detto Glättli. E poiché il Consiglio federale si sottrae alle sue responsabilità, il Parlamento deve ora garantire che le sanzioni siano pienamente applicate.

La prossima settimana la Camera del popolo voterà su una mozione dei Verdi per una rapida adesione della Svizzera alla Task Force.

«Berna applica le sanzioni solo a metà»

Il partito ecologista elvetico, insieme ai suoi omologhi a livello europeo, si stanno battendo per un sostegno globale all'Ucraina e per un'attuazione coerente delle sanzioni in tutta Europa, dove il malcontento è diffuso e da cui le pressioni sulla Svizzera sono in aumento.

Questo è emerso chiaramente durante la conferenza bi-nazionale (Svizzera-Germania) sui media online organizzata dai Verdi. Anton Hofreiter, presidente della commissione per gli affari europei del Bundestag tedesco (Bündnis 90/Die Grünen), ha detto: «La Svizzera partecipa alle sanzioni degli Stati membri dell'Ue, ma le applica solo a metà».

Nell'aprile di quest'anno, il Consiglio federale ha rifiutato l'invito del G7 a partecipare alla task force Repo. Ciò solleva il sospetto che la Svizzera voglia continuare a essere un rifugio per gli oligarchi russi e il loro denaro con la scusa della neutralità, ha detto Hofreiter.

tl, ats