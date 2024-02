Bruxelles indaga su TikTok. Keystone

«Oggi apriamo un'indagine su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori». Lo annuncia il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton su X.

«Applicare la Dsa per un Internet più sicuro per i giovani», dice riferendosi alla legge europea sui servii digitali. «Design avvincente e limiti di tempo sullo schermo – elenca -. Effetto tana del coniglio. Verifica dell'età. Impostazioni sulla privacy predefinite».

La Commissione Europea ha avviato un procedimento formale per valutare se TikTok possa aver violato il Digital Services Act (Dsa) in ambiti legati alla tutela dei minori, alla trasparenza della pubblicità, all'accesso ai dati per i ricercatori, nonché alla gestione del rischio di design che creano dipendenza e contenuti dannosi, ha quindi annunciato in una nota l'esecutivo comunitario.

In base all'indagine preliminare condotta finora, anche sulla base dell'analisi del rapporto di valutazione dei rischi inviato da TikTok nel settembre 2023, nonché delle risposte di TikTok alle richieste formali di informazioni della Commissione (su contenuti illegali, tutela dei minori e accesso ai dati ), la Commissione ha quindi deciso di avviare un procedimento formale contro TikTok ai sensi della Dsa.

I lavori si concentreranno sul rispetto degli obblighi relativi alla valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, in termini di effetti negativi effettivi o prevedibili derivanti dalla progettazione del sistema TikTok, compresi i sistemi algoritmici, che potrebbero stimolare dipendenze comportamentali (l'esecutivo parla di «effetti tana del coniglio», come ha anticipato Breton).

mh