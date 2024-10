L'Ue è pronta a scendere in campo contro la concorrenza cinese. Keystone

Via libera dei paesi Ue all'introduzione dei dazi aggiuntivi definitivi fino al 36,3% sulle auto elettriche cinesi in risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da Pechino: lo si apprende da fonti europee a margine del voto a Bruxelles.

SDA

La votazione si è tenuta nel contesto del Comitato difesa commerciale (Tdi), composto per lo più da funzionari dei singoli governi e non dai rappresentanti permanenti. Tecnicamente il via libera si configura come una «no opinion»: la maggioranza qualificata per bocciare la proposta della Commissione sui dazi non è stata raggiunto e questo comporta che l'esecutivo Ue può approvare i dazi anti-Cina.

Sulla proposta della Commissione di introdurre i nuovi dazi dieci paesi si sono espressi a favore, cinque hanno votato contro e dodici sono stati gli astenuti. Numeri che non hanno permesso di raggiungere quindi la maggioranza qualificata necessaria per fermare il testo. La Commissione quindi potrà procedere quando riterrà opportuno.

SDA