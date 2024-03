Vivere diventa ancora più caro in Svizzera. Keystone

Un terzo degli inquilini (il 33%) ha dovuto recentemente fare i conti con un rincaro della pigione, in seguito agli aumenti del tasso ipotecario di riferimento.

È quanto emerge da un sondaggio a cui hanno preso parte 1600 persone condotto da Bonus.ch, portale di comparazione online con sede a Losanna.

Come noto il tasso ipotecario di riferimento, all'1,25% dal 2020, è salito due volte nel 2023, all'1,50% in giugno e all'1,75% in dicembre. Questo ha permesso ai proprietari di ritoccare al rialzo i canoni d'affitto.

Particolarmente colpiti dagli aumenti sono stati i locatari della Svizzera tedesca (45%), mentre la Svizzera italiana (25%) e la Romandia (21%) sono risultati relativamente più risparmiati dai rincari.

hm, ats