Ig Metall è un sindacato in larga parte ancora maschile. Keystone

Il più grande sindacato tedesco, Ig Metall, sarà guidato da una donna per la prima volta nei suoi 132 anni di storia. Christiane Brenner è stata eletta prima presidente dal 96,4% dei votanti durante un'assemblea oggi a Francoforte.

«Il nostro settore deve essere sviluppato ulteriormente, non indebolito», aveva affermato nel suo discorso di candidatura. La 55enne intende guidare Ig Metall in modo più forte come squadra e rendere più visibili le preoccupazioni dei lavoratori.

Finora Brenner è stata vicepresidente del sindacato. Il suo predecessore, il 67enne Jorg Hofmann, non si è candidato alla rielezione dopo due mandati a causa della sua età. Uno dei primi a congratularsi con Benner è stato il capo della Federazione tedesca dei sindacati, Yasmin Fahimi.

Lunedì scorso Ig Metall aveva modificato il suo statuto per garantire che almeno una donna fosse tra i due presidenti dell'organizzazione. Aveva inoltre deciso di ridurre il consiglio esecutivo da due a cinque membri. Le donne rappresentano meno del 20% dei 2,1 milioni di membri di Ig Metall.

