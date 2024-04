La funivia dovrebbe attraversare la cresta delle Alpi. Keystone

Ha senso collegare le regioni di Crans-Montana (VS) e Adelboden-Lenk (BE) attraverso una funivia d'alta quota?

SDA

È quanto si propone di stabilire uno studio di fattibilità promosso da Cradle, associazione a cui fanno capo i comuni interessati, nonché gli enti turistici e le società di gestione degli impianti di risalita della zona.

Il collegamento ha il potenziale per ridefinire la storia del turismo e dei trasporti tra i cantoni di Berna e del Vallese per i decenni a venire, afferma Nicolas Vauclair, Ceo dell'impresa Bergbahnen Adelboden-Lenk e membro fondatore di Cradle, in dichiarazioni riportate oggi dalla Berner Zeitung.

Il progetto non prevede l'apertura di ulteriori chilometri di piste da sci: l'obiettivo è solo quello di collegare i comprensori esistenti. L'idea – ha spiegato il manager – è quella di consentire ai turisti di vivere straordinarie esperienze naturali e visive nello spettacolare paesaggio montano.

Lo studio sarà condotto da uffici di pianificazione indipendenti commissionati da Cradle, che è un acronimo formato con le iniziali delle località in questione. Saranno presi in considerazione gli aspetti della natura e del paesaggio, dei trasporti, dell'efficienza economica e della tecnologia. I risultati, che dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2025, costituiranno la base per qualsiasi ulteriore proseguimento del progetto.

