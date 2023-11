Il Ceo di OpenAI Sam Altman non è stato sempre "candido nelle sue comunicazioni" con il consiglio di amministrazione, scrive la società. Keystone

Rivoluzione ai vertici di OpenAI, la società senza scopo di lucro a cui fa capo ChatGPT, chatbot basata sull'intelligenza artificiale generativa. L'amministratore delegato Sam Altman lascia e al suo posto è nominata ad interim la chief technology officer Mira Murati.

Lo indica la stessa OpenAI in una nota, nella quale precisa che Altman lascia anche il consiglio di amministrazione (CdA). La sua uscita è legata a una revisione voluta dal CdA, che ha concluso che Altman non è stato sempre «candido nelle sue comunicazioni» con l'organo di vigilanza, «ostacolando le sue capacità all'esercizio delle sue responsabilità. Il CdA non ha fiducia nelle sua capacità di continuare a guidare OpenAI», si legge nel comunicato.

SDA