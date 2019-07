USA: ridotta multa a Bayer da 2 mld a 87 mln

Vittoria in tribunale per Bayer nella battaglia sul diserbante al glifosato Roundup. Un giudice della California ha ridotto da 2 miliardi di dollari a 87 milioni i danni che il colosso tedesco dovrà pagare a Alva e Alberta Pilliod. Source: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Vittoria in tribunale per Bayer nella battaglia sul diserbante al glifosato Roundup. Un giudice della California ha ridotto da 2 miliardi di dollari a 87 milioni i danni che il colosso tedesco dovrà pagare a Alva e Alberta Pilliod.

La coppia aveva presentato un'azione legale contro il diserbante di Monsanto, accusato di essere stato uno dei fattori scatenanti del loro cancro. In maggio la giuria aveva stabilito danni punitivi per Bayer da due miliardi di dollari. Ma una riduzione era fortemente attesa, visto che la Corte Suprema americana ha stabilito in passato che i danni punitivi non possono essere pari a più di nove volte il risarcimento dei danni.

Nel caso di Pilliod i danni punitivi, 2 miliardi, erano pari a 37 volte il risarcimento. «`È un passo nelle giusta direzione» dice Bayer che, comunque, presenterà ricorso affinché l'intero verdetto venga rivisto.