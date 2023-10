Il presidente statunitense Joe Biden plaude a Uaw e a Stellantis per essere riusciti a trovare un'intesa per un accordo "storico" al termine di trattative in buona fede. Keystone

Negli USA, il sindacato United Auto Worker (Uaw) conferma il raggiungimento di un accordo preliminare per il rinnovo del contratto di lavoro con Stellantis, l'azienda nata dalla fusione fra PSA (Peugeot-Citroën) e FCA (Fiat-Chrysler).

Uaw annuncia inoltre un ampliamento dello sciopero per General Motors (Gm), l'unica casa automobilistica di Detroit (Michigan) che non ha ancora siglato un'intesa. A incrociare le braccia saranno i dipendenti dello stabilimento di Gm di Spring Hill (Tennessee).

Il presidente statunitense Joe Biden plaude a Uaw e a Stellantis per essere riusciti a trovare un'intesa per un accordo «storico» al termine di trattative in buona fede. L'accordo preliminare premia i lavoratori che «hanno lavorato sodo per rilanciare l'industria automobilistica».

