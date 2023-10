Il nuovo direttore dell'Usam potrebbe essere Urs Furrer. (Immagine d'archivio). Keystone

Urs Furrer dovrebbe diventare direttore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam). La direzione ha proposto il nome dell'attuale responsabile di Chocosuisse e Biscosuisse per un mandato dal 1. maggio. La Camera dell'organizzazione dovrà dare il suo ok.

Fino alla nomina del nuovo direttore la guida è affidata ad interim a Kurt Gfeller e Dieter Kläy, ricorda in un comunicato odierno la stessa Usam.

Come noto, in precedenza era stato eletto quale direttore Henrique Schneider, ma la carica era poi stata revocata. A Schneider è infatti stato rinfacciato di aver sistematicamente plagiato nelle sue pubblicazioni scientifiche e di aver falsificato due posizioni che avrebbe ricoperto in qualità di professore per abbellire il suo curriculum vitae.

tl, ats