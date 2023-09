VAT è un marchio ben conosciuto nel settore. Keystone

VAT continua a subire un rallentamento degli affari e farà quindi ancora ricorso al lavoro ridotto.

L'azienda sangallese attiva nella produzione di valvole per creare il vuoto ha prolungato la disoccupazione parziale per i 650 dipendenti attivi nei suoi due stabilimenti di Haag (SG).

Il competente ufficio cantonale dell'economia e del lavoro ha dato il via libera alla proroga del provvedimento già in vigore da metà giugno, ha indicato oggi la società.

Secondo la dirigenza la misura è necessaria per far fronte alle attuali difficili condizioni di mercato, soprattutto nel settore dei semiconduttori. Grazie al lavoro ridotto è possibile garantire gli impieghi e mantenere i dipendenti con una buona formazione tecnica: in tal modo – argomentano i vertici – sarà possibile reagire rapidamente alla ripresa della domanda, prevista per il prossimo anno.

La VAT in fatti e cifre

Fondata nel 1965, VAT ha un organico di quasi 3000 dipendenti. Dispone di stabilimenti ad Haag (frazione di Sennwald, SG), nonché in Romania, Malaysia, Taiwan e Stati Uniti.

Nel 2022 ha conseguito un fatturato di 1,1 miliardi di franchi. La società è quotata alla borsa svizzera dall'aprile 2016 e l'evoluzione del titolo nel 2023 è stata molto positiva: dall'inizio di gennaio ha guadagnato il 27% e sull'arco di tre anni la performance è del +86%.

hm, ats