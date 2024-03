I dipendenti della Micarna di Ecublens (VD) hanno ripreso il lavoro stamani. Keystone

Dopo cinque giorni di sciopero, il personale di Micarna a Ecublens, nel Canton Vaud, ha ripreso il lavoro oggi. I dipendenti hanno votato all'unanimità a favore della sospensione dello sciopero dopo che è stato chiesto l'intervento dell'Ufficio cantonale di conciliazione.

Nello stabilimento della filiale di Migros attiva nella trasformazione della carne fresca lavorano attualmente 84 persone. Il gigante della distribuzione ne ha deciso la chiusura per la primavera del 2025.

«In un'assemblea generale tenutasi stamattina presto, i lavoratori hanno preso atto del rinvio all'organo di conciliazione. Hanno deciso di sospendere lo sciopero per tutta la durata della procedura per consentire un buon svolgimento del processo di conciliazione», ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS il segretario sindacale Arnaud Bouverat.

Il primo incontro con l'ufficio cantonale di conciliazione e arbitrato per le controversie di lavoro è previsto per lunedì. Non è ancora possibile prevedere quanti incontri saranno necessari.

«La delegazione eletta è lieta di poter finalmente sedere assieme ad Unia allo stesso tavolo di Migros, cosa che è stata la principale richiesta del personale fin dall'inizio», afferma il sindacato in un comunicato.

