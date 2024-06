I veicoli elettrici stanno perdendo terreno. Keystone

Le vendite di veicoli a motore sono rimaste stabili in maggio: sono stati immatricolati 32'000 auto, camion, bus e moto, con una variazione percentuale nulla rispetto allo stesso periodo del 2023.

SDA

Le informazioni sono state pubblicate oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), che pone l'accento sui dati – già peraltro anticipati a inizio mese dall'associazione degli importatori Auto-Svizzera – relativi alle automobili, in contrazione del 2% (a 21'000: tutti i valori arrotondati al centinaio per una maggiore facilità di lettura). La flessione media sintetizza evoluzioni settoriali non univoche, che vanno dal -18% delle vetture elettriche (a 3500), al +12% degli ibridi normali (a 6500) e dei diesel (a 2400), passando dal -8% dei motori a benzina (a 6800) e dal +6% dall'ibrido plug-in (a 1800).

In progressione sono risultati i furgoni e i camion (+8% a 3100), nonché le moto (+5% a 6366), mentre una flessione ha interessato i veicoli per i trasporti di persone (-7% a 800, di cui 700 camper).

Cumulando i dati dei primi cinque mesi del 2024 si assiste a una stabilità per le vetture (0% a 99'200, con un calo dell'elettrico del 4%), mentre avanzano gli autocarri (+13% a 15'400), gli autobus nonché i camper (+2% a 3600), come pure le moto (+6% a 23'500). Il totale di tutti i veicoli avanza del 3% a 145'000.

hm, ats