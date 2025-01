Le più popolari restano le Volkswagen. Keystone

Il 2024 non è stato un anno particolarmente florido per il mercato dell'auto in Svizzera. I veicoli nuovi immessi in circolazione sono stati 239'500, il 5,0% in meno rispetto al 2023.

Keystone-SDA, bt, ats SDA

È quanto riferisce oggi l'associazione degli importatori Auto-Svizzera. Prendendo in considerazione il solo mese di dicembre, il calo si è attestato al 5,9%. Il settore sta arrancando dai tempi della pandemia, periodo dal quale non si è ancora ripreso: prima del Covid, le nuove immatricolazioni erano intorno alle 300'000 unità.

I sistemi di propulsione alternativa hanno raggiunto una quota di mercato record del 61,6%: le auto ibride normali sono salite al 33,6% (+6,3 punti), ma il trend è stato meno favorevole per quelle elettriche (19,3%, -1,6) e plug-in (8,7%, -0,5).

La restante fetta di mercato se la spartiscono le auto a benzina (29,0%, -4,3) e diesel (9,4%, +0,1). Da notare inoltre come il 52% (+1) dei nuovi veicoli sia un 4x4.

In cifre assolute, durante l'anno appena concluso hanno lasciato i concessionari 80'513 ibride (+17%), 69'527 veicoli a benzina (-17,1%), 46'141 elettriche (-12,5%), 22'530 mezzi diesel (-4,1%) e 20'801 ibride plug-in (-10,4%).

Passando ai singoli marchi, primeggia Volkswagen (24'072 vetture vendute), davanti a BMW (21'809), Skoda (21'117) e Mercedes (20'353). Seguono Audi (17'984), Toyota (13'410), Seat/Cupra (9763), Volvo (9653), Tesla (8930), Hyundai (8859), Renault (8845), Dacia (7826), Ford (7308) e Kia (6674). Tutti gli altri non raggiungono quota 6000.