Vendite in calo per Trisa: nel 2023 il gruppo con sede a Triengen (LU) attivo nella produzione di spazzolini da denti, spazzole ed elettrodomestici ha realizzato un fatturato di 218 milioni di franchi, in flessione del 4,5% rispetto all'anno prima.

L'utile netto si è attestato a 7 milioni.

La contrazione dei ricavi è attribuibile alle esportazioni, mentre il mercato interno si è dimostrato solido, indica l'impresa in un comunicato odierno. Nel settore principale degli spazzolini da denti l'export ha peraltro rappresentato il 93% delle vendite.

Gli elevati costi dell'energia e delle materie prime hanno continuato a rappresentare una sfida. L'intensa attività di costruzione ha anche comportato costi aggiuntivi una tantum. Ma grazie a misure di razionalizzazione e automazione, nonché a una gestione attiva dei costi lungo l'intera catena del valore è stato possibile assorbire parte degli oneri, afferma la dirigenza.

Trisa è stata fondata nel 1887. Il primo spazzolino venne prodotto nel 1903. Oggi l'impresa, che si definisce «alla quarta generazione come azienda familiare e di proprietà dei dipendenti», dà lavoro a circa 1000 persone.

