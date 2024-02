Fra i prodotti più diffusi figurano gli smartwatch. Keystone

Le vendite di prodotti legati all'intelligenza artificiale (IA) sono in significativo aumento: lo segnala Galaxus, il più grande rivenditore online della Svizzera.

Negli ultimi dodici mesi, il fatturato dei prodotti cosiddetti smart è cresciuto del 24% rispetto all'anno precedente, spiega in un comunicato odierno la società, che non fornisce peraltro cifre assolute, bensì solo variazioni percentuali. La crescita maggiore è stata registrata dalle telecamere di rete (+39%), seguite dai dispositivi di dettatura e di traduzione (36%), dagli altoparlanti intelligenti (+22%), dai navigatori (+17%), dagli smartwatch (pure +17%) e dagli aspirapolvere robot (+13%).

Galaxus parla di una progressione dei ricavi notevole – sia in Svizzera che nel resto dei paesi in cui l'impresa è attiva – rispetto agli anni scorsi, che già si erano rivelati dinamici. «Fortunatamente, si spera, siamo ancora un po' lontani da intelligenze cattive che minacciano l'umanità, come Skynet (Terminator) o Matrix», commenta il servizio stampa del gruppo.

hm, ats