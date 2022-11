Vendite da record in Svizzera per il Black Friday

La giornata degli sconti sembra aver tenuto fede alle promesse, perlomeno per i venditori. Keystone

Per i commercianti il Black Friday di quest'anno è stato un successo, perlomeno a giudicare dai dati delle carte di debito e di credito, nonché dei pagamenti attraverso applicazioni mobili.

Il volume degli acquisti è stato il più elevato di sempre, superiore anche del 3% al precedente record del 2021, emerge da un'analisi dell'agenzia Awp su informazioni fornite da Monitoring Consumption Switzerland, una piattaforma curata da diversi operatori che osserva le transazioni del denaro elettronico.

Interessante è anche il fatto che i consumatori sono tornati a comprare in forze nei negozi stanziali: i pagamenti presso i punti vendita fisici sono quasi raddoppiati rispetto all'anno precedente, quando erano ancora in vigore restrizioni legate al Covid.

Il quadro è speculare per quanto riguarda l'uso di carte nel commercio online: in questo comparto la spesa è diminuita di circa un quarto nel confronto con dodici mesi prima. Un'altra realtà emergente è la crescita dei pagamenti attraverso smartphone, attestatisi al 10%, contro il 6% del 2021 e il 4% del 2020.

La caccia agli sconti non si è limitata al Black Friday

La caccia agli sconti non si è limitata al Black Friday. Anche il sabato seguente il volume dei pagamenti è stato significativamente più alto del solito. Complessivamente, durante la settimana del Black Friday gli svizzeri hanno speso oltre il 20% in più rispetto ai sette giorni precedenti. Nel confronto con la media settimanale del 2022 l'incremento è del 15%.

Non sono invece ancora disponibili i dati del cosiddetto Cyber Monday, il lunedì che segue il venerdì nero e che rappresenta un evento in particolare per i negozi online.

I dati di Monitoring Consumption Switzerland includono i pagamenti con carte e telefonini che vengono elaborati in Svizzera attraverso la rete del fornitore di servizi finanziari Worldline. Le statistiche, che non comprendono i pagamenti in contanti, vengono messe a disposizione del pubblico a scopo di ricerca. Per motivi di protezione dei dati non sono inoltre mostrate cifre assolute.

hm, ats