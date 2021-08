La vettura di grandi dimensioni continua ad attirare. Keystone

Gli acquirenti tedeschi di auto probabilmente continueranno ad acquistare Suv nei prossimi anni, nonostante le crescenti critiche sul fatto che i grandi veicoli non sono ecologici e bloccano le strade urbane affollate.

Nella prima metà dell'anno, i Suv e modelli simili hanno conquistato una quota di mercato record di quasi il 35 per cento in Germania, rendendoli di gran lunga il modello più popolare, secondo l'esperto del settore Ferdinand Dudenhöffer, che ha analizzato le cifre emesse dall'autorità tedesca dei trasporti a motore (Kba).

Una crescita molto maggiore è possibile, ha sottolineato Dudenhöffer. Anche se i tassi di crescita degli ultimi 10 anni per i Suv dovessero diminuire della metà, la quota di mercato del modello raggiungerebbe circa il 45 per cento entro il 2026. La tendenza è in parte dovuta al fatto che sempre più modelli piccoli e compatti vengono offerti anche come Suv, mentre i motori diesel perdono importanza. Attualmente, ci sono più di 120 modelli tra cui scegliere sul mercato delle auto nuove, 11 dei quali sono completamente elettrici.

In Svezia, i Suv hanno una quota di mercato del 47%, mentre in Svizzera hanno una quota del 46% per cento, ha sottolineato Dudenhöffer. E quasi il 51% di tutte le auto vendute negli Stati Uniti sono Suv. Accanto ai classici marchi off-road come Jeep e Landrover, anche altre case automobilistiche stanno aumentando la loro quota di Suv. In Germania, Volvo vende già il 77 per cento delle sue Suv, mentre Mazda vende il 62 per cento e la filiale VW Seat vende il 56 per cento.