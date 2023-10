Molto spesso la nuova vettura è elettrica. Keystone

Il mercato dell'auto si conferma sempre in espansione, sebbene la crescita stia rallentando.

In settembre sono entrate in circolazione 21'578 vetture nuove in Svizzera, il 3% in più dello stesso mese del 2022, anno che come noto era peraltro stato caratterizzato da problemi di fornitura. Si è di fronte alla tredicesima progressione mensile consecutiva, emerge dai dati diffusi oggi dall'associazione degli importatori Auto-Svizzera, ma il ritmo di incremento è calato: in agosto era ancora stato registrato un +16%.

Complessivamente nel nono mese dell'anno le propulsioni alternative sono arrivate a una quota di mercato del 60% (51% nel settembre 2022), con in primo piano l'ibrido normale (27%) e l'elettrico (24%), davanti all'ibrido plug-in (10%). La vettura a benzina è al 31% e il diesel al 9%. In lieve calo (dal 53% al 51%) è la quota di 4x4.

Cumulando i primi nove mesi del 2023 si arriva a un totale di 182'906 vetture nuove, il 13% in più dello stesso periodo dell'anno scorso; di queste 102'300 (cioè il 56%) avevano propulsioni alternative. Rispetto al 2019 pre-pandemico si registra comunque ancora una flessione di 43'000 veicoli.

«L'intero settore ramo soffre per il calo delle consegne»

«Nonostante la crescita ancora significativa del mercato rispetto al debole anno precedente, il quarto anno consecutivo con un volume di mercato significativamente ridotto nel settore delle auto nuove non ha lasciato indifferente il settore», commentano gli esperti di Auto-Svizzera, citati in un comunicato. «Molti concessionari di marchi ufficiali sono in grado di compensare parzialmente le minori vendite nelle loro attività di officina, ma l'intero settore ramo chiaramente soffre per il calo delle consegne».

Come sempre interessante è stilare una classifica dei singoli marchi: primeggia Volkswagen (circa 19'500 vetture vendute fra gennaio e settembre), davanti a Skoda (15'200), Bmw (15'100), Audi (14'700) e Mercedes (14'600); già più staccata è Toyota (10'100), seguono poi Seat/Cupra (8900), Ford (7700) Tesla (6500), Hyundai (6300), Renault (6200), Dacia (5700) e Volvo (5600), e Kia (5100); tutti gli altri marchi non raggiungono quota 5000.

hm, ats