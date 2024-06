I dipendenti di Vetropack in sciopero a maggio (foto d'archivio) Keystone

Il produttore di imballaggi Vetropack ha comunicato oggi l'interruzione immediata della produzione presso il sito di St-Prex (VD), inizialmente prevista per agosto 2024.

SDA

La direzione giustifica «questa misura irreversibile» con il cattivo stato della vasca di fusione e con un effettivo ridotto che non garantisce più il funzionamento sicuro della fabbrica.

La vasca di fusione avrebbe dovuto essere sostituita a breve a causa della sua età. Questo e la mancanza di redditività sono stati i motivi per cui Vetropack aveva annunciato in primavera la chiusura dell'ultimo stabilimento svizzero per la produzione di imballaggi in vetro alla fine di agosto.

Durante gli scioperi di maggio «gli impianti di raffreddamento hanno sofferto di un temporaneo sovraccarico» a seguito del quale è stata richiesta una perizia, indica la nota. Secondo un esperto esterno, in linea di principio la vasca potrebbe continuare a funzionare, ma solo se il processo di produzione funziona «in modo assolutamente regolare e continuo».

«Tuttavia, al momento registriamo un numero insolitamente elevato di assenze per malattia a St-Prex per cui non abbiamo più abbastanza personale specializzato per garantire la produzione di vetro», ha detto il CEO del gruppo Johann Reiter, citato nella nota. Di conseguenza, la produzione dovrà essere interrotta prima del previsto.

Il trasferimento della produzione in altri stabilimenti del gruppo è già in pieno svolgimento, precisa il comunicato.

ev