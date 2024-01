I grandi del pianeta si incontrano spesso nei Grigioni. Keystone

Il Forum economico mondiale (WEF) è un'assemblea di grandi manager che si fanno gli affari propri facendo finta di pensare al bene del pianeta e di gente che arriva con il jet privato per discutere del cambiamento climatico?

Sono le ricorrenti critiche mosse a Davos a cui risponde Stefan Legge, docente all'Università di San Gallo ed esperto del tema.

Davos luogo per fare affari parlando del mondo? «C'è del vero in questa critica: le persone si incontrano per il business», afferma l'accademico in un'intervista pubblicata dal portale Watson.

«Ma l'idea di base del WEF è diversa. Occorre distinguere tra ciò che Davos dovrebbe essere e ciò che è in realtà. È una buona idea riunire politici e rappresentanti del mondo economico e scientifico: dopotutto, molti problemi sono troppo grandi per essere risolti da un solo attore, per esempio solo dal mondo degli affari o solo dalla politica».

«Ma è chiaro che alcuni partecipanti si recano al WEF con l'obiettivo di favorire la propria carriera o di posizionare meglio la propria azienda. In fin dei conti, la realtà è che il forum è ciò che le persone che vi partecipano fanno di esso. Lo spirito e l'obiettivo sarebbero diversi, ma sono gli esseri umani e non gli angeli a partecipare a Davos».

Scopo del WEF è migliorare il mondo, ma lo ha mai fatto?

Obiettivo dichiarato del WEF è migliorare il mondo, ma lo ha fatto in passato? «La domanda è: cosa sarebbe successo senza il WEF, sarebbe stato ancora peggio?», risponde Legge. «Il forum fa sì che molti attori rilevanti di diversi settori si incontrino in un unico luogo. Non c'è niente di male nel riunire due litiganti e farli parlare di nuovo. Ma questo non significa che questi litiganti saranno in grado di risolvere il loro conflitto».

Volodymyr Zelensky invitato solo per una questione d'immagine? «Il mondo degli affari vorrebbe vedere una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina, ma è estremamente difficile: nessuno pretende di conoscere una soluzione», osserva il dottore in economia.

«Ma allora perché invitare Zelensky se non c'è una soluzione? Si tratta anche di portare il WEF sui media e di farlo diventare grande: sono sicuro che avrebbero voluto portare Vladimir Putin e Zelensky allo stesso tavolo. Ma la realtà è che Putin non verrà, quindi potete invitare Selensky oppure no. Se lo invitate ora, potete inviare un segnale sulla vostra posizione politica: il WEF non è poi così neutrale, ma piuttosto dalla parte dell'Ucraina».

E coloro che arrivano con il jet privato per parlare di clima?

Che dire infine di coloro che arrivano con l'aereo privato nei Grigioni per poi affrontare il tema del pianeta che si riscalda per via delle emissioni? «La crisi climatica non sarà risolta dalla regolamentazione politica: verrà risolta – se lo sarà – attraverso l'innovazione tecnica», argomenta Legge. «Queste innovazioni nasceranno se ci saranno gli incentivi e le condizioni necessarie. Ciò richiede l'economia, la politica e il grande capitale finanziario, perché la ricerca costa molto».

«Credo che sia giusto sedersi a un tavolo e discutere di soluzioni reali», aggiunge. «Ma non credo che per questo si debba viaggiare in jet privato e che ci sia bisogno di così tante persone. Quindi questa critica ha davvero un fondamento: si viaggia in aereo, si inquina l'ambiente in modo estremo e poi si parla di protezione del clima. È assurdo come quelle conferenze di economisti che si riuniscono in hotel di lusso per discutere di disuguaglianza di reddito», conclude.

hm, ats