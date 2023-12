La mossa di Zürcher Kantonalbank potrebbe portare movimento in un settore peraltro caratterizzato da una bassa remunerazione del risparmio. Keystone

Novità nel panorama bancario elvetico: dal prossimo primo gennaio la banca cantonale di Zurigo (Zürcher Kantonalbank, ZKB), uno degli istituti più grandi del paese, eliminerà le tasse annuali per i conti privati e le carte di debito.

Concretamente sarà possibile gestire gratuitamente fino a due carte di debito, tre conti privati e di risparmio, eBanking, mobile banking e Twint per persona.

Secondo il Blick, che dà oggi, mercoledì, la notizia, questo potrebbe dare il via a una nuova dinamica della concorrenza nel settore, che vede i consumatori alle prese con tassi d'interesse persistentemente bassi sui conti risparmio a cui si aggiunge il fastidio della spesa per la tenuta di questi conti.

L'offerta non si rivolge solo ai clienti del cantone di Zurigo: si applica agli abitanti di tutta la Svizzera, se aprono un conto digitale. «Siamo in concorrenza con tutti gli altri servizi digitali», afferma il Ceo di ZKB Urs Baumann in dichiarazioni al Blick. «Non rispettano i confini».

L'esenzione dalle commissioni è comunque valida per tutti i clienti esistenti, indipendentemente dal fatto che utilizzino i servizi in forma digitale o analogica in filiale.

Ecco i motivi della scelta

Secondo ZKB questo dovrebbe andare a vantaggio di tutti i clienti, a prescindere dal loro patrimonio o dalla loro affinità digitale.

Già oggi ZKB è uno degli operatori più convenienti, con una commissione annua di 12 franchi per il conto privato. In futuro, anche la tassa per la carta di debito (40 franchi all'anno) sarà revocata.

«Dopo l'inversione di tendenza dei tassi d'interesse, tutte le banche si trovano in una nuova posizione di partenza: in qualità di banca degli zurighesi, vogliamo che anche i piccoli risparmiatori possano beneficiarne», spiega Baumann.

«Oltre al tasso d'interesse, anche le commissioni annuali per i conti privati e le carte di debito, che ora stiamo abolendo, rappresentano un'opzione. Queste sono più importanti per la maggior parte dei risparmiatori».

Quanto perderà la banca?

La ZKB è la prima delle banche più grandi a rinunciare a una fonte di reddito sicura e redditizia.

Quanto lucrativa? Interpellato dall'agenzia Awp, un portavoce non è stato in grado di indicare i costi che la banca dovrà sostenere in seguito alla cancellazione delle commissioni.

Ma secondo il Blick ZKB, con i suoi circa 700'000 clienti privati, perderà almeno 36 milioni di franchi. Un onere che la banca non dovrebbe peraltro far fatica a sopportare: nel primo semestre del 2023 ha infatti conseguito un utile record di 541 milioni, non da ultimo proprio grazie all'aumento dei tassi d'interesse.

Va ricordato in quest'ambito che la Zürcher Kantonalbank gode della garanzia dello Stato, analogamente a BancaStato in Ticino e alla Banca Cantonale Grigione.

hm, ats