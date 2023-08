Stando al Financial Times la richiesta di indennizzo ammonta a 250 milioni di dollari. Keystone

Zurich deve affrontare una causa milionaria in tribunale a Londra per il fallimento di Greensill Capital, la società finanziaria anglo-australiana il cui dissesto ha fra l'altro avuto un impatto non indifferente su Credit Suisse.

Il curatore fallimentare di Greensill Bank di Brema, entità che fa riferimento al gruppo, chiede all'assicuratore svizzero oltre 250 milioni di dollari (oltre 217 milioni di franchi), secondo quanto riferisce il Financial Times nella sua edizione online.

L'amministratore ha avanzato richieste di risarcimento per polizze di assicurazione del credito: i danneggiati sono fra l'altro diversi comuni tedeschi.

Contattata dall'agenzia Awp, Zurich conferma l'esistenza della vertenza. L'impresa ritiene comunque di avere fondati elementi per contrastare la domanda d'indennizzo e promette di contestare «con vigore» l'azione legale.

