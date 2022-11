Zurich si dà nuovi e più ambiziosi obiettivi finanziari

Zurich è un marchio ben conosciuto a livello mondiale. Keystone

Nuovi obiettivi finanziari per Zurich: la compagnia di assicurazioni zurighese punta a raggiungere nei prossimi tre anni (2023-2025) una redditività del capitale proprio del 20%, a fronte del 14% attuale.

Per arrivare a questo traguardo Zurich vuole aumentare in modo mirato i ricavi, selezionare in modo disciplinato i rischi e tenere sotto stretto controllo i costi, ha annunciato oggi, mercoledì, la società nell'ambito di una giornata per gli investitori.

Il gruppo intende anche aumentare l'utile per azione ogni anno dell'8%: in precedenza l'azienda si era posta un obiettivo di almeno il 5%.

«Zurich ha già raggiunto molti risultati negli ultimi due cicli strategici di successo, ma le ambizioni non finiscono qui», afferma il Ceo Mario Greco, citato in un comunicato. «Intendiamo accelerare ulteriormente l'attuazione dei nostri piani per stabilire una chiara posizione di leadership nel settore assicurativo».

Ancora più importanti, ha aggiunto il manager 63enne, diventeranno temi quali l'esperienza del cliente, la semplificazione del modello di affari e l'innovazione.

Da gennaio la performance è del +6%

In borsa Zurich ha chiaramente beneficiato delle novità odierne: nel pomeriggio il titolo della società guadagnava circa il 2%, a fronte di un mercato generalmente orientato a un arretramento di un punto percentuale.

Dall'inizio di gennaio la performance è del +6%, ciò che inserisce Zurich nel ristretto gruppo di società che possono vantare un buon andamento borsistico nel 2022.

Zurich Insurance Group – questa l'attuale ragione sociale completa – è stato fondato nel 1872: allora si chiamava Versicherungs-Verein ed era una compagnia di riassicurazione. Tre anni più tardi si lanciò nel comparto infortuni, che in seguito rimase uno dei suoi settori di attività principali. Seguì poi l'offerta di tutta una serie di altre polizze assicurative.

Oggi l'impresa ha sede a Zurigo e impiega 56'000 dipendenti nel mondo. Nel 2021 ha realizzato un utile netto di 5,2 miliardi di dollari, al cambio attuale 5,0 miliardi di franchi.

hm, ats