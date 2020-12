Covid: Zaia, test 'fai da te'? Brusaferro si esprima

VENEZIA, 06 DIC – «In Veneto abbiamo fatto per primi la sperimentazione sui tamponi rapidi; allora dicevano che non funzionavano, e invece ora tutti li usano. Adesso proponiamo il tampone 'fai da te': abbiamo fatto una sperimentazione seria e manderemo tutti i dati all'Iss per la certificazione». Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, intervenendo al programma su Canale 5 'Live non è la D'Urso'. «Se non vogliono validarlo compreremo quelli degli altri – ha aggiunto Zaia – e poi lamentiamoci perchè compriamo le produzioni straniere», Commentando un servizio del programma, che attribuiva ad un portavoce dell'Istituto superiore di Sanità una considerazione sulla non validità dei tamponi 'fai da te', Zaia ha detto: «l'Istituto superiore di sanità ha un presidente, il prof Silvio Brusaferro. Direi che è fondamentale che chiarisca le dichiarazioni di questa persona da voi raggiunta al telefono, perchè l'Iss deve garantire scientificamente le procedure, e noi le procedure le seguiamo».