A un anno dal ritrovamento, il ragazzino morto nel Danubio non manca a nessuno

Ecco il volto ricostruito di un fanciullo ritrovato nel Danubio un anno fa e la cui scomparsa non è stata denunciata da nessuno. Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Il Dipartimento di investigazione criminale sta cercando febbrilmente gli assassini del bambino trovato nel Danubio più di un anno fa. La ricostruzione del suo volto dovrebbe aiutare a fornire nuovi elementi.

Hai fretta? blue News riassume per te Più di un anno fa, il corpo di un bambino è stato trovato nel Danubio, vicino a Ingolstadt, a pochi chilometri da Monaco.

La sua identità è ancora sconosciuta, poiché nessuno ne ha denunciato la scomparsa.

Nonostante la ricostruzione del volto, nessuno ha sporto denuncia alla polizia.

Nella maggior parte degli altri casi di ragazzini scomparsi, i genitori sono all'inizio delle ricerche e sono disperati, dice il capo della stazione di polizia responsabile. Mostra di più

Più di un anno fa un canoista ha trovato il corpo di un bambino nel Danubio. Ad oggi, la squadra omicidi non ha quasi nessun indizio che possa aiutare nella ricerca del colpevole.

Anche dopo che gli esperti della scientifica hanno ricostruito il volto del ragazzino, nessuno si è fatto avanti con la polizia.

La particolarità di questo caso è che la scomparsa del giovanissimo non è stata denunciata da nessuno per un anno e nessuno si è ancora fatto avanti per dire: «Mio figlio è scomparso», ha dichiarato a Der Spiegel Silke Poller, capo del Commissariato 1 della polizia criminale di Ingolstadt, cittadina dell'Alta Baviera, poco distante da Monaco.

Il bambino doveva avere tra i tre e i sette anni

Nella maggior parte degli altri casi di bambini scomparsi, i genitori disperati sono all'inizio delle ricerche.

La ricerca del colpevole è difficile se non si conosce l'identità della vittima. Il numero di cadaveri di ragazzini e neonati sconosciuti in Germania è a due cifre.

Il bambino aveva tra i tre e i sette anni ed è stato trovato in un pacco appesantito da una pietra.

Il cadavere è probabilmente rimasto sul fondo del Danubio per diverse settimane, perché la produzione di gas dovuti alla putrefazione della salma hanno finito per rendere inutile l'uso del sasso per mantenere il macabro contenuto sott'acqua.