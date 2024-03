Le strutture corporee e i loro cambiamenti patologici possono essere visualizzati utilizzando la risonanza magnetica (RMN). KEYSTONE

Non tutte le malattie si manifestano precocemente attraverso dei sintomi. E probabilmente è stata una risonanza magnetica di tutto il corpo a salvare la vita a una donna dell'Arizona, che ora consiglia questo esame preventivo anche ad altri.

Hai fretta? blue News riassume per te Una risonanza magnetica (RMN) dell’intero corpo può rilevare precocemente delle malattie.

In questo modo si esaminano tutti gli organi del corpo, il sistema scheletrico, la colonna vertebrale, il sistema vascolare e tutte le articolazioni più grandi.

La vita per Mary Ann Waldron dell'Arizona non avrebbe potuto essere migliore. Nonostante avesse più di 70 anni, si sentiva completamente sana ed era molto attiva.

Per verificare il proprio stato di salute, l'allegra pensionata ha deciso di sottoporsi ad una risonanza magnetica (RMN) di tutto il corpo per sicurezza - dopo tutto, molti pericoli sono nascosti e non visibili.

«Anche se non presentavo sintomi, volevo sapere se potessi avere un cancro allo stadio iniziale», ha detto Waldron a Fox News Digital. La diagnosi dopo la RMN di tutto il corpo l'ha colta di sorpresa.

La scansione ha rivelato un grande aneurisma nel pancreas. Il fatto che l'ingrossamento dei vasi sanguigni è stato diagnosticato in tempo si è rivelata una benedizione sotto mentite spoglie.

La risonanza magnetica funziona tramite un campo magnetico (immagine illustrativa). Keystone

Un aneurisma è inizialmente piccolo, cresce lentamente e quindi rimane a lungo inosservato. Se l’aneurisma scoppia, diventa rapidamente pericoloso per la vita. Un ulteriore esame ha confermato la presenza dell'aneurisma in Waldron.

Cos’è la RMN dell’intero corpo?

La risonanza magnetica fornisce immagini ad alta risoluzione dell'intero corpo dalla testa ai piedi e fornisce una panoramica generale della salute del corpo. È utilizzata principalmente per la prevenzione ed è indolore.

L'area dell'esame comprende la massa cerebrale, gli arti, il cuore, l'intero sistema vascolare, gli organi dell'addome e i linfonodi. Possono essere diagnosticate malattie cardiache, tumori, malattie del cervello, malattie dello scheletro, lesioni spinali, cancro, sclerosi multipla, malattie della colecisti e persino metastasi.

L'intero esame dura dai 30 ai 60 minuti, compreso il posizionamento del paziente. A differenza della radiografia convenzionale o della tomografia computerizzata (TC), la RMN non richiede raggi X.

Quanto costa una RMN di tutto il corpo?

Il costo della risonanza magnetica dell'interno corpo varia a seconda della versione con o senza mezzo di contrasto. Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2013 una RMN costava tra i 450 e i 1.600 franchi. La rete radiologica Arista di Berna e Zurigo ne stima il costo a circa 920 franchi.

La paziente è di nuovo completamente in salute

Per la signora Waldron dell'Arizona, il percorso verso la diagnosi dell'aneurisma l'ha portata da un chirurgo vascolare, che ha ordinato un'operazione di emergenza immediata.

«Le dimensioni e la posizione del mio aneurisma erano notevolmente grandi e insolite», ha detto la paziente. L'intervento però è riuscito senza complicazioni. Oggi Waldron si sente in salute e può tornare alla sua consueta routine quotidiana.

«Ora devo prendere ogni giorno anticoagulanti, che mi rendono incline ai lividi, ma a parte questo sto bene», ha detto. Ancora una volta si sta godendo le sue attività preferite come il golf, il nuoto e l'escursionismo senza restrizioni.

«È stata un’operazione davvero salvavita», spiega oggi con sollievo.