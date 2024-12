Non è ancora chiaro chi sia il proprietario della vettura. Keystone

Un 15enne al volante di un SUV con targhe francesi è scappato dalla polizia stamani a Umiken, frazione del comune di Brugg (AG), finendo la sua corsa contro il muro di uno stabile.

SDA

Stando a quanto indica la polizia cantonale l'allarme è scattato alle 11.00 quando è stato segnalata una Toyota guidata in modo aggressivo.

Pochi minuti dopo la vettura è stata intercettata da una pattuglia, che ha inserito le luci blu invitando il conducente a fermarsi: costui non ha però dato seguito all'indicazione e ha tentato di fuggire.

Dopo aver superato una colonna ferma, l'automobilista ha svoltato in una strada di quartiere, perdendo poi il controllo del veicolo e finendo contro il muro di un edificio.

L'adolescente alla guida, di nazionalità francese, è rimasto illeso, ma danni ingenti sono stati subiti sia dall'auto che dallo stabile.

Non è ancora chiaro quali fossero le intenzioni del ragazzo, che non risiede in Svizzera, e chi sia il proprietario dell'auto. La polizia ha avviato un'indagine.

ats